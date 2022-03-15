В США разрешили машины без водителей

В США отменили требование человеческого контроля для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) опубликовало новые правила производства автомобилей с автономным управлением. Теперь производителям машин разрешено выпускать транспорт, который не имеет сиденья водителя, рулевого колеса и прочих элементов контроля, если авто оснащено системами автономного управления.

"Для транспортных средств, предназначенных исключительно для управления автоматизированной системой вождения (Automated Driving System, ADS), наличие ручных систем управления необязательно", - отметили в ведомстве. Новые правила были предложены в марте 2020 года. В документе уточняется, что автоматизированные транспортные средства должны обеспечивать такой же уровень безопасности пассажиров, как и автомобили, управляемые человеком.

В обновленных правилах также говорится, что дети не должны занимать место в беспилотном автомобиле, которое традиционно считается водительским. Это связано с тем, что на конкретном сиденье ребенок может не получить должного уровня защиты во время ДТП. В этом случае беспилотник должен сразу же прекратить движение.