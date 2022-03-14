Cистеме здравоохранения Украины грозит катастрофа

Система здравоохранения Украины работает в крайне напряженных условиях, и ее коллапс приведет к катастрофе, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Система охраны здоровья в Украине испытывает значительное напряжение, и ее коллапс стал бы катастрофой", - сказано в документе.

Организации указали, что из-за боевых действий доступ к службам здравоохранения "существенно ограничен".

В Украине затруднены поставки кислорода и медицинских материалов, в том числе в родильные отделения, "опасно снижаются". Отмечается, что при этом их потребность растет.

С 24 февраля в Украине было зарегистрировано более 4,3 тыс. родов, и в течение ближайших трех месяцев ожидаются роды у 80 тыс. женщин.

Организации призвали "немедленно прекратить атаки" на инфраструктуру здравоохранения. По данным ВОЗ, произошло 31 таких инцидента, из-за которых 12 человек погибло и 34 получили ранения. Были выведены из строя медицинские учреждения, пострадали машины скорой помощи.