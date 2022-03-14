Спецназ Беларуси будет участвовать в боевых действиях в Украине?

Белорусские спецназовцы отказались принимать участие в боевых действиях против Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по российской "спецоперации" по состоянию на 6:00 14 марта.

"По готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны в Украине: согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц сил специальных операций, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - сказано в сообщении.