https://news.day.az/world/1444234.html Спецназ Беларуси будет участвовать в боевых действиях в Украине?
Спецназ Беларуси будет участвовать в боевых действиях в Украине?
Белорусские спецназовцы отказались принимать участие в боевых действиях против Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по российской "спецоперации" по состоянию на 6:00 14 марта.
"По готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны в Украине: согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц сил специальных операций, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", - сказано в сообщении.
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