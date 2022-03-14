В Киеве снаряд попал в жилую 9-этажку

В Оболонском районе Киева в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд ВС РФ.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что с первого по третий этаж дом частично был разрушен, на третьем и четвертом этаже начался пожар.

По предварительным данным, жертв нет.