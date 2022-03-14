https://news.day.az/world/1444238.html В Киеве снаряд попал в жилую 9-этажку - ФОТО - ВИДЕО
В Киеве снаряд попал в жилую 9-этажку - ФОТО - ВИДЕО
В Оболонском районе Киева в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд ВС РФ.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что с первого по третий этаж дом частично был разрушен, на третьем и четвертом этаже начался пожар.
По предварительным данным, жертв нет.
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