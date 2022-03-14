https://news.day.az/world/1444241.html Россия готова к серьезным переговорам с Украиной - Госдеп
Россия готова к серьезным переговорам с Украиной - Госдеп
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что у России появились некоторые "признаки готовности к серьезным переговорам" с Украиной, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам", - сказала она.
Шерман выразила мнение, что этому поспособствовало давление Запада на Москву. Также она призвала помогать украинцам всеми возможными способами.
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