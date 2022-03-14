Россия готова к серьезным переговорам с Украиной

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что у России появились некоторые "признаки готовности к серьезным переговорам" с Украиной, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам", - сказала она.

Шерман выразила мнение, что этому поспособствовало давление Запада на Москву. Также она призвала помогать украинцам всеми возможными способами.