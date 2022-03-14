Китай усиливает меры по борьбе с COVID-19

Меры профилактики распространения COVID-19 усилены в Пекине. В понедельник около медицинских учреждений выстроились длинные очереди людей, сдающих ПЦР-тесты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При посещении торговых центров, ресторанов, кафе, больниц, аптек, театров и музеев обязательно предъявление двух "зеленых" кодов здоровья, подтверждающих отсутствие заражения и контактов с зараженными, а также безвыездное пребывание в городе на протяжении последних недель. Кроме этого, требуется пройти температурный контроль и носить маску, за исключением приема пищи.

За минувшие сутки в материковом Китае было зарегистрировано 2343 случаев заражения COVID-19, сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Среди заболевших, говорится в сообщении, выявлено 1337 "местных" случаев. В том числе 895 установлено в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Вспышки отмечаются также в провинциях Шаньдун (Восточный Китай), Гуандун (Южный Китай), Шэньси (Северо-Западный Китай) и Хэбэй (Северный Китай), в городах центрального подчинения Шанхай и Тяньцзинь. 906 случаев заболевания признаны бессимптомными.

Отмечено 218 ввозных случаев заражения. В докладе ведомства не указывается, есть ли случаи обнаружения коронавируса у граждан КНР, эвакуированных за последние дни с Украины.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных на материке, как местных, так и завезенных, к воскресенью возросло до 116 902. Из них 4636 пациентов умерли. Смертность от заболевания остается в материковом Китае на нулевом уровне с января прошлого года.