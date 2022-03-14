Сильный пожар в Китае

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщило агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его информации, возгорание на предприятии в городе Баотоу произошло в 02:08 по местному времени (22:08 по бакинскому времени). Лишь спустя час пожарным удалось взять огонь под контроль. В ходе проведения спасательных работ были обнаружены тела семи человек.

В настоящий момент ведется следствие, устанавливаются причины произошедшего.