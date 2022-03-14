https://news.day.az/world/1444254.html Сильный пожар в Китае - есть погибшие
Сильный пожар в Китае - есть погибшие
По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщило агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По его информации, возгорание на предприятии в городе Баотоу произошло в 02:08 по местному времени (22:08 по бакинскому времени). Лишь спустя час пожарным удалось взять огонь под контроль. В ходе проведения спасательных работ были обнаружены тела семи человек.
В настоящий момент ведется следствие, устанавливаются причины произошедшего.
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