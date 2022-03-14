Миротворцы ООН отправятся в Украину?

Российские власти не видят оснований для отправки миротворцев Организации объединенных наций (ООН) в Украину. Об этом заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам дипломата, этот вопрос не стоит на повестке дня Совета безопасности ООН или каких-либо других международных организаций.

"Ситуация полностью контролируется вооруженными силами России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции", - подчеркнул Ильичев.

Он отметил, что дальнейший ход урегулирования ситуации в Украине будет зависеть от готовности Киева на поиск компромиссов.