Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ
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Министерство обороны России обнародовало видео с уничтожением склада боеприпасов украинских вооруженных сил экипажем штурмовой авиации Военно-космических сил РФ.

Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении Gazeta.ru, передает Day.Az.

Отмечается, что ракетный удар по боеприпасам нанесли два истребителя Су-25. После выполнения операции самолеты вернулись на аэродром базирования.

"По результатам объективного контроля цель была уничтожена", - говорится в сообщении оборонного ведомства.