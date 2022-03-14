https://news.day.az/world/1444266.html Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ - ВИДЕО
Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ - ВИДЕО
Министерство обороны России обнародовало видео с уничтожением склада боеприпасов украинских вооруженных сил экипажем штурмовой авиации Военно-космических сил РФ.
Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении Gazeta.ru, передает Day.Az.
Отмечается, что ракетный удар по боеприпасам нанесли два истребителя Су-25. После выполнения операции самолеты вернулись на аэродром базирования.
"По результатам объективного контроля цель была уничтожена", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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