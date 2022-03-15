Таиланд начнет испытания назальной вакцины от коронавируса

Испытания на людях таиландской назальной вакцины от коронавируса NastVac запланированы на второй квартал текущего года. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Таиланда Натапану Нопакун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается назальной вакцины от коронавируса, то специалисты в Таиланде работают над ее созданием, - отметил он. - Препарат называется NastVac". "Испытания вакцины на людях начнутся во втором квартале текущего года", - добавил представитель МИД.

Вместе с тем он напомнил, что Таиланд в общей сложности разрабатывает 20 различных вакцин от коронавируса. "Препараты ChulaCov19, HXP-GPO Vac, Baiya SARS-CoV-2 Vax и Covigen проходят клинические испытания, - сказал он. - Каждая вакцина, успешно завершившая проверку, будет зарегистрирована местным регулятором".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав проинформировал о 22,1 тыс. заразившихся и 69 умерших от ковида за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 3,2 млн, вылечились более 2,95 млн человек, умерли 23,7 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 49,9 млн человек.