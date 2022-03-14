https://news.day.az/world/1444280.html В Стамбуле около 50 человек решили поиграть в снежки - игра переросла в драку - ВИДЕО
В Стамбуле около 50 человек решили поиграть в снежки - игра переросла в драку - ВИДЕО
Схватка снежками между двумя группами численностью около 50 человек в стамбульском парке Бейоглу Тофане вскоре переросла в вооруженную драку, передает Day.Az со ссылкой на Сumhuriyet.
Момент вооруженного нападения попал на камеры видеонаблюдения. После инцидента на место происшествия было направлено большое количество бригад медиков и полиции. Трое пострадавших были доставлены в больницу.
В ходе драки пострадали 6 человек. В связи с инцидентом задержаны четыре человека.
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