В Стамбуле около 50 человек решили поиграть в снежки - игра переросла в драку

Схватка снежками между двумя группами численностью около 50 человек в стамбульском парке Бейоглу Тофане вскоре переросла в вооруженную драку, передает Day.Az со ссылкой на Сumhuriyet.

Момент вооруженного нападения попал на камеры видеонаблюдения. После инцидента на место происшествия было направлено большое количество бригад медиков и полиции. Трое пострадавших были доставлены в больницу.

В ходе драки пострадали 6 человек. В связи с инцидентом задержаны четыре человека.