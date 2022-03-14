В Украине начали использовать технологию распознавания лиц военных РФ
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Американская компания Clearview AI передала Минобороны Украины систему распознавания лиц для идентификации российских военнослужащих, она уже используется. Об этом говорится в материале Reutes со ссылкой на директора компании Хоан Тон-Тхат, передает Day.Az.

Отмечается, что система имеет доступ к базе из 10 млрд фото, 2 млрд из которых - из сети ВКонтакте.

По данным агентства, исполнительный директор американского стартапа Clearview Хоан Тон-Тат направил в Киев письмо с предложением помощи в борьбе с дезинформацией и идентификации погибших.

"Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для лиц, что позволяет украинским властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах", - добавил также Ли Волоски, советник Clearview и бывший дипломат при президентах США Бараке Обаме и Джо Байдене.