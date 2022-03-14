Горит завод «Антонов» в Киеве
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Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видеоролик, на котором, предположительно, горит завод "Антонов" в Киеве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это крупнейший производитель военно-транспортных самолетов в стране.

На обнародованных кадрах видно, как на заднем плане поднимаются в воздух серые клубы дыма.