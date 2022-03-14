https://news.day.az/world/1444311.html Начался четвертый раунд российско-украинских переговоров
Начался четвертый раунд российско-украинских переговоров
Начался очередной раунд российско-украинских переговоров.
Как передает Day.Az, об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter.
Он также обозначил вопросы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров. Подоляк отметил, что будут обсуждаться вопросы о прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности.
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