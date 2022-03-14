Meta против призывов к убийству глав стран в Facebook и Instagram

Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания не позволяет в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram публиковать призывы к убийству глав государств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клегг подчеркнул, что Meta не призывает к насилию против "русских в целом".

"Поэтому для устранения любой двусмысленности, мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах", - написал представитель компании.