https://news.day.az/world/1444321.html Meta против призывов к убийству глав стран в Facebook и Instagram
Meta против призывов к убийству глав стран в Facebook и Instagram
Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания не позволяет в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram публиковать призывы к убийству глав государств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Клегг подчеркнул, что Meta не призывает к насилию против "русских в целом".
"Поэтому для устранения любой двусмысленности, мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах", - написал представитель компании.
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