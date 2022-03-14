Британцы ворвались на премию BAFTA в знак протеста

Около 20 молодых активистов в знак протеста ворвались на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая проходила в Лондоне. Таким способом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премия проходила в концертном зале Альберт-холл в воскресенье, 13 марта. Протестующие разделились на несколько групп, одна из них попытались проникнуть на красную ковровую дорожку - это удалось только четырем протестующим, остальным путь преградила полиция. Активисты также перекрыли въезд на оцепленную зону, из-за чего некоторым знаменитостям пришлось идти на мероприятие пешком.

Попав на мероприятие, протестующие сняли рубашки, продемонстрировав футболки с надписью Just stop oil (Просто прекратите добывать нефть - прим. "Ленты.ру"), они также скандировали эту фразу. Активисты хотели привлечь внимание гостей и общественности к проблеме разработки в стране новых нефтяных месторождений, что может оказать влияние на состояние природы.

"Тем не менее наше правительство, зная, что продолжение поддержки нефтяной промышленности является смертным приговором для всех нас, по-прежнему полно решимости втянуть нас в этот путь страданий и разрушения. При этом главным СМИ все равно", - заявила одна из протестующих.