Минобороны Украины о потерях российской армии

С начала спецоперации в Украине уничтожено более 12 000 человек личного состава российской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины, с 24 февраля по 13 марта потери Вооруженных сил РФ составили 389 танков, 1 249 боевых бронемашин, 150 артиллерийских систем, 64 РСЗО, 34 средства ПВО, 77 самолетов, 90 вертолетов, 617 единиц автомобильной техники, 3 корабля/катера, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и 8 БПЛА оперативно-тактического уровня.