https://news.day.az/world/1444348.html В России предложили делать дороги необычным образом
В России предложили делать дороги необычным образом
Дорожное покрытие на основе полиуретана и композитов из щебня поможет справиться со скользкими дорогами и снизить уровень ДТП, соответствующее изобретение зарегистрировал Пермский Политех, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Шероховатые поверхности можно расположить в местах концентрации ДТП. Исследователи также оценили риски при применении технологии и доказали ее безопасность. Результаты работы ученые опубликовали в журнале AIP Conference Proceedings. На технологию они зарегистрировали 8 патентов", - сообщает пресс-служба вуза.
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