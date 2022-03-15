В России предложили делать дороги необычным образом

Дорожное покрытие на основе полиуретана и композитов из щебня поможет справиться со скользкими дорогами и снизить уровень ДТП, соответствующее изобретение зарегистрировал Пермский Политех, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Шероховатые поверхности можно расположить в местах концентрации ДТП. Исследователи также оценили риски при применении технологии и доказали ее безопасность. Результаты работы ученые опубликовали в журнале AIP Conference Proceedings. На технологию они зарегистрировали 8 патентов", - сообщает пресс-служба вуза.