Авиаудар по центру Харькова

В центре Харькова в результате авиаудара произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На данный момент подразделения ГСЧС Украины проводят поисковые работы: привлечены 22 человека и 5 единиц техники.

"Только что был разрушен еще один объект, это гражданский объект, жилой дом в центральной части города Харькова. Почти полностью разрушен. Сейчас там уже работают спасатели, наши коммунальщики, чтобы разбирать завалы. Ситуация напряженная, но мы не сдаемся и сдаваться не собираемся", - отметил мэр Харькова Игорь Терехов.