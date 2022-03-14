Трамп намекнул о возможном выдвижении на пост президента США

Дональд Трамп готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Экс-глава США призвал республиканцев не упустить шанс и одержать уверенную победу. Заявление прозвучало на митинге сторонников в штате Южная Каролина, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Промежуточные выборы в палату представителей пройдут в ноябре этого года. Трамп также выразил обеспокоенность общемировой экономической и политической ситуацией. Кроме того, бывший президент подчеркнул, что диалог с Россией не складывается, потому что провести переговоры, кроме него самого, некому.