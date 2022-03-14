Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор c премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По просьбе Ксавье Беттеля Владимир Путин информировал о ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции в Украине", - говорится в публикации на сайте Кремля.

Глава России подробно разъяснил ее цели и задачи, а также рассказал о ходе переговоров российских и украинских представителей.