https://news.day.az/world/1444360.html Вашингтон передаст Киеву противотанковые и зенитные ракетные системы - ВИДЕО
Вашингтон передаст Киеву противотанковые и зенитные ракетные системы - ВИДЕО
США подготовили новый пакет военной помощи Украине. Киеву передадут противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на $200 млн.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре