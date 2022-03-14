Вашингтон передаст Киеву противотанковые и зенитные ракетные системы
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США подготовили новый пакет военной помощи Украине. Киеву передадут противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на $200 млн.