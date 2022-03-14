Репортаж из Львова: "Безопасных мест не осталось"

Корреспондент Euronews Аннализ Боржес с центрального вокзала Львова: "По меньшей мере 30 человек погибли в результате самой, пожалуй, смертоносной атаки российской армии с начала войны. На фоне расширения наступления в Украине российские силы нанесли удар по полигону в 20 километрах от польской границы. На этой площадке, в частности, проходили учения НАТО до того, как представители альянса покинули страну в феврале. В войну базу стали использовать иностранцы, приехавшие в Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Свидетели обстрела говорили, что когда российские самолет выпускали ракеты, небо стало красным.

Для многих здесь, во Львове, теперь очевидно: безопасных мест не осталось. Львов полностью изменился с начала войны. Именно сюда перебрались многие украинцы, бежавшие от военных действий, сюда же приехали жившие за границей граждане - те, кто захотели помочь.

Среди них и мои собеседники, они обосновались в подвале пивоварни в центре Львова. Эти волонтеры занимаются созданием базы данных для нуждающихся в помощи соотечественников, чтобы связать их с европейцами, готовыми протянуть руку.

Один и волонтеров рассказывает: "Мы надеемся, что в перспективе выйдем на большое число европейцев. Уже сейчас мы видим , как к нам съезжаются европейцы, готовые помочь. Например, вывезти людей, разместить их в каких-то гостиницах, привнести немного комфорта в жизнь во время войны. Наша работа таким образом - это два блока задач: организация помощи в логистике и адаптация беженцев, чтобы они чувствовали себя комфортно. Я прежде всего думаю о детях, о том, чтобы они могли ходить в школу, еще куда-то. Чтобы говорили на языке. Не хочу, чтобы у них остались лишь плохие воспоминания".

Дети - часть 400-тысячного населения осажденного Мариуполя.

Там, по сообщениям, российские войска в минувшие выходные нанесли 22 авиаудара за сутки.

Попытки эвакуировать население пока не увенчались успехом, гуманитарные коридоры постоянно подвергаются обстрелам. Если людям все же удастся выйти из города, они в конечном итоге окажутся здесь, на центральном вокзале Львова. Если к тому времени город еще сможет их принять".