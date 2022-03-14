Европа задумала лишить Россию дорогих машин

Евросоюз в рамках нового пакета санкций может лишить Россию поставок дорогих автомобилей, запретив экспорт машин стоимостью более 50 тысяч евро, узнало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запрет на экспорт может распространиться на модели нескольких европейских автопроизводителей, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Аналогичный запрет задумали распространить на лодки и самолеты, а также мотоциклы, которые стоят более пяти тысяч евро. Меры могут войти в очередной пакет санкций против России, однако решение об этих санкциях официально пока не принято.