Сколько всего прививок от COVID-19 сделано на планете?

Свыше 10,9 млрд прививок от COVID-19 уже сделано в 184 странах на настоящий момент, но до достижения цели - окончания пандемии - еще далеко. Это отметило в понедельник агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За год с небольшим осуществления самой масштабной кампании по вакцинации в истории человечества было введено более 10,9 млрд доз препаратов - по 140 прививок на каждые 100 человек. Сейчас средние темпы вакцинации составляют 21,3 млн доз в день, причем для 3,36 млн человек - это первая прививка. Если такие темпы будут сохранены, то пройдет еще 9 месяцев прежде, чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины", - подчеркнуло агентство. Ранее оно приводило мнение экспертов: для возвращения жизни в нормальное русло нужно вакцинировать от 70% до 85% населения.

Как указывает Bloomberg, "уже в 85 странах привиты как минимум одной дозой 75% жителей, однако цель - остановить пандемию - все еще остается труднодостижимой". Замедляет процесс "неравный доступ к вакцинам", считает агентство. "За два года с того момента, как было объявлено о пандемии, удалось разработать дюжину новых вакцин, но их распределение по планете было неравномерным: в странах с высоким уровнем доходов вакцинация осуществлялась в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем, - отмечает Блумберг. - Доставка миллиардов дополнительных доз в некоторые из самых неблагополучных по уровню развития здравоохранения стран по-прежнему является одной из насущных мировых проблем".

Согласно оценкам Bloomberg, в Китае, где сделано больше всего прививок - почти 3,2 млрд, полностью вакцинировано 87,3% населения. Во Франции - 80,6% жителей, Японии - 79,8%, ФРГ - 75,7%, Великобритании - 73,3%, США - 64,6%. В то же время в Демократической Республике Конго - 0,5%, Чаде и на Гаити - 0,9%, в Йемене - 1,2%, Камеруне - 3,1%. В России - 49,4% населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире заразились 456,9 млн человек, 6 млн умерли. На первом месте по этим показателям находятся США: 79,5 млн и 967,5 тыс. соответственно.