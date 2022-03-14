Крупный китайский город объявил локдаун

Китайский город Шэньчжэнь объявил о введении локдауна в связи с резким учащением случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также в одном из крупнейших городов страны Шанхае объявлено ограничение на любые перемещения за пределы города, не являющиеся необходимыми.

Предполагается, что распространение новой волны коронавируса в Китае началось из Гонконга, который граничит с Шэньчжэнем, где ранее также был объявлен локдаун. В воскресенье, 13 марта, власти страны зафиксировали 3122 новых случая в то время, как в пятницу двумя днями ранее их было только 1100.

Издание предполагает, что локдаун в Шэньчжэне, который является одним из крупнейших портов Китая, может негативно сказаться на экономике Китая и международной торговле.