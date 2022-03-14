В Кремле раскритиковали "Meta"

Американская компания Meta "заигралась" с правилами и манипулированием, это делает маловероятным ее работу в будущем в России. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, этот факт делает "мало возможным работу подобных компаний на территории страны".