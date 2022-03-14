Названо главное преимущество армии Китая

Численность армии Китая является ее главным преимуществом, заявил военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с Lenta.ru он назвал ее одной из крупнейших и хорошо оснащенных в мире, но с недостатком в виде отсутствия боевого опыта, передает Day.Az.

Сообщения о том, что Россия запросила военную помощь в проведении спецоперации в Украине, являются дезинформацией. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. "Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией", - опроверг информацию представитель МИД Китая.

Мощная армия

"Китай закупил достаточно количество военной техники у России - это как раз один из важных, традиционных наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству. У него также есть ядерное оружие, военно-морской флот. Мы, кстати, тоже закупаем у Китая двигатели для наших военных кораблей. Но самое главное преимущество Китая - это численность армии. Никто в мире не может поставить под ружье 100 миллионов человек. Китай может. Его людские ресурсы превосходят любую страну в мире, а, может, и несколько стран", - убежден военный политолог.

Но у этой мощной армии, по словам Перенджиева, есть и недостаток: ни ее солдаты, ни генералы не имеют боевого опыта. Они проходят учения, даже совместно с Россией, но никогда не участвовали в реальных боевых действиях.

"Даже американская армия имеет какой-то боевой опыт. Китай же никогда не участвовал в боевых действиях. У России, в свою очередь, армия воюющая, причем непрерывно. Хотелось бы также обратить внимание на то, что дело не только в том, чтобы опыт получали генералы и солдаты, важна еще и проверка боем военной техники. Китай знает, как действует его техника, но опыта работы с ней нет", - сказал Перенджиев.