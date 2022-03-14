У Испании есть возможности поставлять газ в Европу

Испания может стать новым газотранспортным узлом в Европе по мере того, как Евросоюз планирует к 2030 году отказаться от газа из России. Сегодня в Испании расположены 45% хранилищ сжиженного газа Европы, а также треть мощностей регазификации (процесса преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное), передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Гендиректор Enagas Артуро Гонзало объясняет: "Система в Испании очень разносторонняя и гибкая. Мы можем перерабатывать газ из различных источников. Например, в прошлом году мы получили газ из 14 стран. Также у нас есть два соединения через трубопроводы с Францией. Поэтому, несомненно, мы являемся ключевым игроком в сфере диверсификации поставок природного газа в Европу.

"Испания обладает самой разветвленной газовой инфраструктурой в Европе, огромными возможностями для хранения газа, поставляемого морскими перевозками, а также двумя трубопроводами, связывающими страну с газовыми месторождениями в Северной Африке", - передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

Но объем предложения застревает в Пиренеях. Нужны новые и более масштабные газовые соединения с европейской сетью, если Испания хочет внести свой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Аналитик PWC Оскар Барреро говорит: "Речь идет о гарантированных поставках энергоресурсов в Европe, новая инфраструктура может быть решающим фактором. Сегодня политическая воля для этого стала сильнее и, возможно, появилось больше доступа к финансированию".

Но испанское правительство также потребовало, чтобы все новые газовые соединения с Европой были совместимы с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как водород и биогаз.

"Одним из приоритетов станет снижение нашей зависимости от российского газа и достижение наших целей по отходу от угольной энергетики, переходу к возобновляемому водороду, и мы верим что у Испании есть важная роль в этом вопросе", - говорит Артуро Гонзало.

Власти Испании сегодня пытаются обеспечить запасы энергоресурсов до конца года.