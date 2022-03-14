Российская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Российская делегация приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член делегации, сенатор Александр Башкин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях", - заявил политик.

Башкин объяснил, что подобное решение пришлось принять в связи с яркими антироссийскими направлениями работы ассамблеи. Кроме того, он напомнил, что сейчас власти России рассматривают вопрос о прекращении участия РФ в Совете Европы.