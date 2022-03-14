В Чернигове российские войска повредили подземное хранилище газа

В Черниговской области Украины вследствие попадания снаряда российских войск повреждена станция подачи метанола на территории Олишевского подземного хранилища газа, жертв нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пресс-служба "Укртрансгаза" информирует на сайте оператора.

"Сегодня, около 9 часов утра, во время обстрела российскими войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", - говорится в сообщении.

Персонал газохранилища срочно эвакуирован. Из коммуникаций площадки газосборного пункта стравлен газ, все внешние коммуникации отключены.

Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет, сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.