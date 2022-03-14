Рост цен в Швеции стал рекордным почти за 30 лет

Уровень инфляции в Швеции составил 4,5 процента в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Он стал самым высоким почти за 30 лет - с декабря 1993 года. Об этом говорится на сайте Центрального статистического бюро (ЦСБ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большую роль в этом сыграло повышение цен на продовольствие, особенно на овощи, фрукты и кофе. В январе показатель составил 3,9 процента. За последний год, например, стоимость помидоров, груш и капусты увеличилась от 29,4 до 24,7 процента соответственно, кофе - на 29,5 процента. Также подорожало топливо и электроэнергия. Еще один фактор - рост цен на одежду и мебель.