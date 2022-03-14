Украинские беженцы смогут бесплатно пользоваться транспортом в Италии

Глава Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо подписал распоряжение, согласно которому все прибывшие с Украины смогут бесплатно передвигаться на транспорте по итальянской территории в течение пяти дней после пересечения границы. Как говорится в распространенном в понедельник ведомством сообщении, в этот перечень входят железнодорожные перевозки поездами госкомпании Trenitalia как ближнего, так и дальнего следования, а также морские и прочие перевозки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, данная мера стала возможна благодаря сотрудничеству с Минтранспорта республики и "представляет важный аспект плана приема населения, спасающегося от войны".