https://news.day.az/world/1444464.html В переговорах России и Украины взята техническая пауза до завтра - Подоляк
В переговорах России и Украины взята техническая пауза до завтра - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах между российской и украинской делегациями взята техническая пауза до завтра.
Как передает Day.Az, об этом он написал в Twitter
"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - добавил Подоляк.
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