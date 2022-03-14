В переговорах России и Украины взята техническая пауза до завтра

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах между российской и украинской делегациями взята техническая пауза до завтра.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Twitter

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - добавил Подоляк.