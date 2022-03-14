В Эстонии отменят сертификаты о вакцинации от COVID-19

Правительство Эстонии приняло решение об отмене сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также ряда других ограничений с 15 марта. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Утренние данные показывают, что среднее количество жителей Эстонии, поступивших в больницы в тяжелом состоянии за последние десять дней, составляет 24,9. <...> Таким образом, со вторника мы отменяем требование о наличии сертификата о вакцинации - все желающие смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания, а также другие места без справки о вакцинации или выздоровлении [от COVID-19]", - написала премьер в Facebook. Она также добавила, что снимается ограничение на работу заведений до 23:00. Вместе с тем Каллас подчеркнула, что требование о ношении маски в общественных местах остается в силе.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 532 тыс. За все время эпидемии в республике 432,3 тыс. человек выздоровели, свыше 2,3 тыс. умерли.