Маск дал совет насчет вложения денег

Глава Tesla Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter вкладывать деньги в "физические вещи", такие как недвижимость или акции перспективных компаний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Миллиардер также добавил, что на фоне высокой инфляции нет смысла вкладываться в доллары. Маск также написал, что у него есть биткоины, эфир и Doge, и он не собирается продавать эти криптовалюты.