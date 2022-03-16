https://news.day.az/world/1444479.html Маск дал совет насчет вложения денег
Маск дал совет насчет вложения денег
Глава Tesla Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter вкладывать деньги в "физические вещи", такие как недвижимость или акции перспективных компаний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Миллиардер также добавил, что на фоне высокой инфляции нет смысла вкладываться в доллары. Маск также написал, что у него есть биткоины, эфир и Doge, и он не собирается продавать эти криптовалюты.
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