Над Соловьевым насмехнулись на его же итальянской вилле

Российский блогер проник на итальянскую виллу проармянского пропагандиста Владимира Соловьева и устроил там пикник.

"Итальянские владения Соловьева арестованы. Арестован и этот домик, и этот участок. Поэтому он сюда попасть не может. А мы, ну что ж поделать, не пропадать же добру этому замечательному. Мы решили здесь устроить небольшой пикничок. Взяли пиццы, взяли немножко фруктиков и прекрасный напиток. Приглашаю все это разделить вместе с нами на этом участке", - призывает блогер своих читателей.

Судя по кадрам, даже становится страшно за Владимира Рудольфовича. Всё "непосильно" нажитое имущество стало достоянием общественности. Практически ежедневно льющаяся проармянская пропаганда Соловьева в прайм-тайм на российском телевидении ведется за деньги армянской диаспоры, которые он тщательно копил, чтобы купить виллы в Италии и свалить туда же. И тут такие кадры, от которых Соловьев просто лопается от злости. Пикник на вилле Соловьева без самого Соловьева - ему такое даже во сне не могло присниться.

Напомним, в начале марта сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость Соловьева. Речь идет о виллах телепропагандиста на озере Комо.