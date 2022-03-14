https://news.day.az/world/1444482.html Эрдоган о встрече глав МИД России и Украины в Турции
Эрдоган о встрече глав МИД России и Украины в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу министров иностранных дел России и Украины в Турции хорошим шагом с точки зрения дипломатии, сообщает Day.Az.
"Мы будем прилагать усилия для достижения соглашения о постоянном прекращении огня в Украине", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре