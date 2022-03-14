Эрдоган о встрече глав МИД России и Украины в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу министров иностранных дел России и Украины в Турции хорошим шагом с точки зрения дипломатии, сообщает Day.Az.

"Мы будем прилагать усилия для достижения соглашения о постоянном прекращении огня в Украине", - сказал он.