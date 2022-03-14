Россия больше не наступает на севере Украины

Ситуация в Украине остается контролируемой военно-политическим руководством страны, Вооруженные силы Украины наносят удары по противнику в зонах его сосредоточения. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас можно сказать, что противник определился с основными направлениями оперативных усилий - это, во-первых, зона ООС, город Мариуполь, и город Николаев. В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях ситуация остается более спокойной, часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток нашей страны, в те операционные районы", - рассказал Арестович на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что на севере страны и под Харьковом российские войска перешли к обороне.

"Противник становится в оборону, мы наносим по нему удары, и наступательных действий он не предпринимает. В течение суток отлично отработали наши Воздушные силы, согласно их докладу, и сбили по меньшей мере семь летательных аппаратов противника, из них четыре самолета, два вертолета, один БПЛА оперативно-тактического уровня, и количество крылатых ракет, которое устанавливается", - отметил Арестович.

"Противник наносил ночью удары в ответ по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли, но это попытка отомстить нам за очень умелую работу наших Воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова в Херсонской области по противнику, в зоне ООС и в районе Киевской области", - добавил он.