ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что санкции направлены против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики.

В заявлении также говорится, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой приостановить рассмотрение кандидатуры Беларуси на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.