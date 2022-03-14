ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России
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Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что санкции направлены против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики.

В заявлении также говорится, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой приостановить рассмотрение кандидатуры Беларуси на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.