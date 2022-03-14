https://news.day.az/world/1444496.html ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России
ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что санкции направлены против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики.
В заявлении также говорится, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой приостановить рассмотрение кандидатуры Беларуси на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.
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