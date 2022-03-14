https://news.day.az/world/1444499.html Переговоры Путина и премьер-министра Израиля
Переговоры Путина и премьер-министра Израиля
Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине.
Нафтали Беннет проинформировал Президента России о последних контактах с лидерами ряда государств по украинскому вопросу.
В свою очередь, Владимир Путин оценил переговорный процесс между представителями России и Украины в формате видеоконференции.
Было решено продолжить диалог.
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