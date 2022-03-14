Переговоры Путина и премьер-министра Израиля

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине.

Нафтали Беннет проинформировал Президента России о последних контактах с лидерами ряда государств по украинскому вопросу.

В свою очередь, Владимир Путин оценил переговорный процесс между представителями России и Украины в формате видеоконференции.

Было решено продолжить диалог.