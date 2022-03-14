https://news.day.az/world/1444500.html В Москве арестовали россиянина за госизмену
В Москве арестовали россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы впервые с начала военной операции на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Об этом Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Абрамова, подозреваемого по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сказал собеседник агентства.
В Лефортовском суде ТАСС подтвердили, что 2 марта было рассмотрено ходатайство ФСБ об аресте Абрамова Ю. Н., подозреваемого в госизмене, однако о результате его рассмотрения не сообщили.
По статье 275 УК РФ арестованному грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно российскому законодательству, материалы дела Абрамова засекречены и не подлежат разглашению.
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