https://news.day.az/world/1444503.html "Остановите войну в Украине": в прямом эфире "Первого канала" произошел конфуз - ВИДЕО
"Остановите войну в Украине": в прямом эфире "Первого канала" произошел конфуз - ВИДЕО
В прямом эфире информационной программы "Время", которая транслируется на "Первом канале" произошел конфуз.
Во время вечернего выпуска новостей, в студию ворвалась женщина с плакатом, призывающим остановить войну в Украине.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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