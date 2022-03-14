"Остановите войну в Украине": в прямом эфире "Первого канала" произошел конфуз

В прямом эфире информационной программы "Время", которая транслируется на "Первом канале" произошел конфуз.

Во время вечернего выпуска новостей, в студию ворвалась женщина с плакатом, призывающим остановить войну в Украине.

Представляем вашему вниманию данное видео: