Эрдоган об итогах переговоров с канцлером Германии

Турция со всей решимостью продолжит усилия по установлению устойчивого режима прекращения огня в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Анкаре.

По его словам, в ходе переговоров лидеры Турции и ФРГ договорились активизировать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса, одновременно принимая меры по укреплению европейской безопасности.

Глава государства высоко оценил перспективы развития экономических отношений между Турцией и Германией.

По его словам, объем двусторонней торговли Турции с Германией, который в 2020 году составлял около 38 млрд долларов, в 2021 году превысил 41 млрд долларов. "Мы полны решимости увеличить этот показатель до 50 млрд долларов", - заявил турецкий лидер.

В Анкаре в понедельник проходит церемония официальной встречи канцлера Германии Олафа Шольца.

Это первый визит Шольца в Турцию после избрания на пост канцлера Германии в декабре 2021 года.