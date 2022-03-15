Китай обратился к ООН

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны предотвратить новую холодную войну. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, мир нуждается в росте и прогрессе для всех. "От менталитета холодной войны, основанного на блоковой конфронтации, следует полностью отказаться. Провоцирование блоковой конфронтации приведет только к катастрофам и усилит разделения", - заявил он. Цзюнь отметил, что это касается и Европы, и других регионов мира.