Малайзия намерена прорыть в Индонезию подводный туннель, по которому пройдет железная дорога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение старшего министра (губернатора) штата Малакка Сулайман Али, передает Day.Az.

"Это долгосрочный план строительства по дну Малаккского пролива туннеля, который свяжет штат [Малакка] и индонезийский город Дамай на острове Суматра", - поделился подробностями чиновник.

Протяженность туннеля составит около 47 км.

Экономически в проекте будут участвовать две страны.