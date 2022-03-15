В Еврокомиссии оценили возможность замены российского газа

Для сокращения зависимости от российского газа Евросоюзу требуется 50-60 млрд кубических метров газа из других источников. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в ходе выступления на вашингтонском Атлантическом совете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50-60 млрд куб. м газа из иных источников", - сказал Шефчович, подчеркивая, что "здесь, конечно, придется принимать трудные решения".