Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение переговоров с Россией во вторник, 15 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он также проинформировал, что провел разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Взаимопонимание на 100 процентов. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля [Нафтали] Беннетом - как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра", - сказал Зеленский.