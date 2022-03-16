Оценена опасность вспышки коронавируса в Китае

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с Lenta.ru оценил опасность вспышки коронавируса в Китае, передает Day.Az. Он назвал ее не представляющей опасности - по его мнению, эпидемиологи легко с ней справятся.

По его словам, вспышка вызвана дошедшим до страны омикрон-штаммом. Ученый называет ее незначительной.

"У них [в Китае] очень мощная эпидемиологическая служба. Они с помощью эпидемиологических мер, а также путем вакцинации населения успешно борются с коронавирусной инфекцией".

Альтштейн допустил, что эта вспышка может быть вызвана новым подвидом омикрон-штамма ВА.2, известного как "стелс-омикрон". Он заявил, что этот штамм считается более заразным, но других отличий от обычного омикрона не имеет.

"Что касается его патогенности, то он не отличается от обычного, исходного омикрона. И в этом отношении никакая новая угроза над миром не нависла", - заверил вирусолог.