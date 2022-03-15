https://news.day.az/world/1444533.html Шанхай вернулся к частичной самоизоляции из-за роста случаев COVID-19 - ВИДЕО
Шанхай вернулся к частичной самоизоляции из-за роста случаев COVID-19 - ВИДЕО
Некоторые жилые районы и офисы в Шанхае снова вернулись к режиму самоизоляции. Так городские власти пытаются избежать полноценного локдауна и призывают жителей не покидать дома без лишней необходимости. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В понедельник в городе было зарегистрировано около 170 новых случаев заболевания вирусом.
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